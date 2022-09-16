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Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:15

İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir merkezli 10 ilde, kişilerin sosyal medya hesaplarını çalarak, bu hesaplarda yüksek kazançlı yatırımlar paylaşıp, güven kazanarak dolandırıcılık yapan 19 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

AA
İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, müştekilere ait ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 MİLYON 800 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de 9, ülke genelinde ise 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik İzmir'in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
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