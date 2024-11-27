Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:27 Son Güncelleme: 27.11.2024 10:29

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde 11 ilde, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında jandarma ve polis ekipleri hareket geçti. Terör örgütünün sözde TSK yapılanmasında yer alan ve aralarında muvazzaf ya da örgütün darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda jandarma ve emniyet mensuplarınca İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda zanlılardan 22'si yakalandı. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
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