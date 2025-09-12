Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli 4 ilde MLKP operasyonu: 17 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ESP il binasında yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MLKP Silahlı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) ve SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) yapılanmaları içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 20 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman'da bugün saat 06.00'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde ve ESP İl Binası'nda yapılan aramalarda hakkında yasaklama kararı bulunan çok sayıda kitap ve dergi ile cep telefonu, USB bellek, hard disk ve laptop gibi dijital materyaller ele geçirildi.

