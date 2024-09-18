Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 19 gözaltı
Giriş Tarihi: 18.9.2024 14:31 Son Güncelleme: 18.9.2024 14:34

İzmir merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 19 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 4 ilde, PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 19 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde daha önce kırsal alanda faaliyet yürüten ve sosyal medya hesabından örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6'sı yabancı uyruklu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir, Antalya, Kocaeli ve Konya'da jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin akrabası olan 4 kişi de Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 19 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA