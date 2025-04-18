İzmir merkezli 5 İlde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında güvenlik güçleri harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında İfade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü hatlar üzerinden örgütsel iletişim sağladıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilmiş 10 şüpheli, bugün İzmir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Soruşturmanın, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik kapsamlı şekilde sürdüğü belirtildi.