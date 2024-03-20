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Giriş Tarihi: 20.3.2024 08:54

İzmir merkezli 8 ilde terör örgütlerine operasyon: 18 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA
İzmir merkezli 8 ilde terör örgütlerine operasyon: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye finansman sağladıkları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 18 GÖZALTI

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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İzmir merkezli 8 ilde terör örgütlerine operasyon: 18 gözaltı
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