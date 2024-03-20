İzmir merkezli 8 ilde terör örgütlerine operasyon: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye finansman sağladıkları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 18 GÖZALTI
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.