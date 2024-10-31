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Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:09

İzmir merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA
İzmir merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 8 GÖZALTI

Örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yapan 8 şüpheli, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İzmir merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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