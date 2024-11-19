İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti. Yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, fon toplayan/sağlayan kişilerden olduğu tespit edilen, gaybubet evleri olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları değerlendirilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 61 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkez, Menemen, Menderes, Tire ilçeleri ile Niğde ve Aydın'da bulunan adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan operasyonda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 645 Amerikan doları, 650 Euro, 51 bin 245 TL olmak üzere toplam 232 bin 500 TL değerinde para, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması yönelik çalışmalar devam ediyor.