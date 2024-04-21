İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 18 tutuklama

İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşılan 27 şüphelinin ismi belirlendi. Esnaf yapılanmasında faaliyet yürüten 27 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları ve gizlilik içerisinde barındıkları Gaybubet olarak bilinen hücre evlerinde kalan 18 şüpheli olmak üzere toplam 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GAYBUBET EVİNDE 6 MİLYON LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN ÇIKTI

Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 35 bin 940 Dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk lirası, 235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın olmak üzere yaklaşık 6 milyon TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümana el konuldu.

18 TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Cumhuriyet Savcısı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 14 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şüpheli ise tutuklandı.