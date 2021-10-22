İzmir merkezli FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 82 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik 19 Ekim Salı günü düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü muvazzaf 48 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 110 askeri okul öğrencisi toplam 158 şüpheliden 142'si gözaltına alındı.

Büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan ve gözaltına alınanlardan 7'si sağlık durumu, 1'i mükerrer soruşturma, 5'i de şüpheli durum nedeniyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 40'ı ise şüpheli faydalı itirafçılık nedeniyle serbest kaldı.

82 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan 89 şüpheli, 1'i adli kontrol, 88'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Bunlardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 82 şüpheli tutuklandı. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.