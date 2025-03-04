İzmir merkezli MİT destekli 11 ilde jandarmadan DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda; örgütün memur yapılanması Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) içerisinde aktif olarak yer aldıkları, örgütün diri tutulması için fon toplama ve yeni eleman kazandırma çabası içerisinde oldukları, örgüt mensuplarını motive etmek için sosyal etkinlikler düzenledikleri belirlenen 12'si aktif öğretmen, 35 şüpheli tespit edildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında doktor ve mühendislerin de olduğu öğrenildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE FİNANSMAN

Öte yandan şüphelilerin İzmir ilinde yapılacak olan toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarını organize ettikleri, toplum tarafından hassasiyet içeren işten çıkarma, iş kazası ve çevre/doğal hayatın korunması gibi konular ile ilgili gerçek ve tüzel kişilikler ile istişare ettikleri, hassasiyet içeren konuları istismar ederek amacının dışına çıkılmasını sağladıkları ve örgütsel eyleme dönüştürülmesini amaçlayarak örgütsel tavır sergiledikleri ve örgüt üyelerine finansman sağladıkları ve topladıkları belirlendi.

35 GÖZALTI KARARI

Konuyla ilgili etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, teknik ve fiziki takip ile MASAK raporlarının incelenmesi neticesinde 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Bursa, Çorum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Ordu ve Sinop'ta saat 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 30 şüpheli gözaltına alınırken, firari 5 kişi aranıyor.