İzmir merkezli PKK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. PKK/KCK Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan, yurtdışında terör örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldığı tespit edilen toplam 10 şüphelinin kimlikleri belirlendi. İzmir merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.