İzmir merkezli terör operasyonu: 41 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart 2025 tarihinde başlayan protesto eylemleri sırasında güvenlik güçlerine taşlı ve sopalı saldırılarda bulunduğu, grupları provoke ettiği ve sosyal medya üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, emniyet ve Jandarma birimlerinden toplam 60 personelin katılımıyla 41 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 19 kişi için ise arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütülüyor.