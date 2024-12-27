İzmir merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, İzmir'de 4 adrese ve Isparta'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.