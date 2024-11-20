İzmir merkezli TKP/ML operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. TKP/ML terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı, açık ve gizli tanık beyanları alındı.

Terör örgütünün talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş pankart astığı, eylem etkinlikleri organize ettiği, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.