İzmir metrosunun yürüyen merdivenleri hizmete sokulamadı

İzmir'in Konak ilçesinde Karataş semtinde Temmuz 2023'te yapımına başlanan yürüyen merdivenli yaya üst geçidini aradan 14 ay geçmiş olmasına rağmen halen daha tamamlayamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçyol Metro İstasyonunda 1 Temmuz'da meydana gelen ve 11 kişinin yaralanmasına neden olan yürüyen merdiven kazası sonrası metro istasyonlarındaki 194 yürüyen merdiven ve 84 asansörü mercek altına aldı.

50 YÜRÜYEN MERDİVEN VE 10 ASANSÖR HİZMETE KAPATILDI

Yürütülen çalışma kapsamında eksikleri tespit edilen 50 yürüyen merdiven ve 10 asansör kullanıma kapatıldı. Durum böyle olunca gün içinde bir yerden bir yere gidiş gelişlerde metroyu kullanan İzmirliler başta Üçyol İstasyonu olmak üzere çalışmayan yürüyen merdivenler nedeniyle yüzlerce basamak çıkmak zorunda kaldı.

3 AYDA 20 MERDİVENİN BAKIMI ANCA YAPILABİLDİ

Aradan geçen 3 aya yakın süreçte kullanıma kapatılan 50 yürüyen merdivenden sadece 20'si yedek parça montajları tamamlanıp hizmete açılabildi. Diğer 30 yürüyen merdivenin ise bakım onarım çalışmaları bir türlü tamamlanamadı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüyen merdivenlerin bakım onarım çalışmasını üç aydır bir türlü tamamlayamamış olması tepkileri de beraberinde getirdi. Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla adeta yılan hikayesine dönen bakım onarım çalışmalarına tepki gösteren İzmirliler yürüyen merdiven ve asansörlerin bir an önce hizmete alınmasını istedi.

GECİKMENİN SEBEBİ YEDEK PARÇAYMIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yaşanan gecikmeye gerekçe olarak yedek parça tedarikinde yaşanan aksamaları gösterdi. İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Sinan Karakuzu, ekim ayı sonuna kadar metrolardaki tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin hizmete açılacağını belirtti. Karakuzu ayrıca kullanıma kapatılan 10 asansörden 6'sının hizmete sokulduğunu geriye kalan 4 asansörün de ileriki süreçte hizmete açılacağını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 3 ayı aşkın bir süredir metro istasyonlarındaki yürüyen merdiven ve asansörleri hizmete alamamış olması 'beceriksizlik' olarak nitelendirildi.