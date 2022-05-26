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Giriş Tarihi: 26.5.2022 11:48 Son Güncelleme: 26.5.2022 12:05

İzmir'de eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Aliağa, Çiğli, Menemen ilçeleri ile Elazığ ve Denizli’de 27 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadele için operasyonlarına aralıksız devam ediyor. 6 aydır sürdürülen saha ve analiz çalışmaları neticesinde 25 Mayıs Çarşamba günü İzmir merkezli 3 şehirde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İzmir'in Aliağa, Çiğli, Menemen ilçeleri ile Elazığ ve Denizli'deki 27 adrese şok baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar-skank maddesi, metamfetamin, bonzai, sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 55 adet tabanca, tüfek fişeği ve sahte para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir polisinin torbacılara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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İzmir'de eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı
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