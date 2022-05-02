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Giriş Tarihi: 2.5.2022 08:44 Son Güncelleme: 2.5.2022 08:48

İzmir narkotikten bayram temizliği: 52 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir narkotikten bayram temizliği: 52 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi rekor operasyon düzenlendi. Torbacılara yönelik bir hafta içinde düzenlenen 25 operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmirlilerin Ramazan Bayramı'nı güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için arka arkaya operasyonlar düzenledi. Alınan tedbirler kapsamında uyuşturucunun sokak düzeyli mücadelesine hız kesmeden devam eden ekipler adeta bayram temizliği yaptı.

Ramazan Bayramı öncesi kentte uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonların deşifre edilmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları yapıldı.



25 OPERASYON

Torbacılara yönelik bir hafta içinde düzenlenen 25 operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında tespit edilen 23 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda 2 kilo 859gr. esrar- skank maddesi, 3 kilo 16 gr. bonzai, 3 kilo 408 gr. metamfetamin, 1 kilo 505 gr. kokain, 1.043 adet ecstasy, 229 adet captagon, 1.188 adet sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 8 adet tabanca, 2 adet tüfek, 77 adet tabanca/tüfek fişeği ve 7 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerden 38'i tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir polisinin kentteki torbacılara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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İzmir narkotikten bayram temizliği: 52 gözaltı
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