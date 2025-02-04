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Giriş Tarihi: 4.2.2025 17:10

İzmir ona ağladı! Doğumda beyin kanaması geçiren Özge hemşireye acı veda

İzmir'de özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan hemşire Özge Özçelik Pala, doğuma alındığı sırada beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımdaki 7 günlük yaşam savaşını kaybeden Özge hemşire, bugün gözyaşları ile toprağa verildi.

İHA
İzmir ona ağladı! Doğumda beyin kanaması geçiren Özge hemşireye acı veda

İzmir'de özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Muğlalı Özge Özçelik Pala, hamileyken beyin kanaması geçirmiş, beyin ölümü gerçekleşmişti. Muğlalı hemşire Özge Özçelik Pala'nın 7 günlük mücadelenin ardından kalbinin durması sonrası yaşamını yitirdi.


Hemşire Özge Özçelik Pala, vefatının ardından doğum yeri olan Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde toprağa verildi. İkindi namazı sonrası Kafaca Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kafaca Mezarlığında toprağa verilen Özge hemşirenin cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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İzmir ona ağladı! Doğumda beyin kanaması geçiren Özge hemşireye acı veda
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