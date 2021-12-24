İzmir’de 79 adrese sahte içki baskını! 30 ton sahte içki ele geçirdi

Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarındaki aramalarda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre sahte alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 boş içki şişeleri ile kapağı, huni, yoğunluk ölçer, hava kiti, beher, presleme makinesi, boş bidon ve anason yağı gibi malzemeler ele geçirildi. Toplam 26 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.