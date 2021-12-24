Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 79 adrese sahte içki baskını! 30 ton sahte içki ele geçirdi
Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:36 Son Güncelleme: 24.12.2021 14:43

İzmir'de 79 adrese sahte içki baskını! 30 ton sahte içki ele geçirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 79 adrese sahte içki baskını! 30 ton sahte içki ele geçirdi

İzmir’de kaçakçılık polisi tarafından 79 adrese sahte içki operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre sahte alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 malzeme ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi artan sahte içki ve etil alkole bağlı zehirlenmelere karşı sahte içki imal eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Başta Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçeleri olmak üzere il genelinde 79 adrese baskın yapıldı. Operasyonlara 16 ekip halinde toplam 56 kişilik personel katıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarındaki aramalarda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre sahte alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 boş içki şişeleri ile kapağı, huni, yoğunluk ölçer, hava kiti, beher, presleme makinesi, boş bidon ve anason yağı gibi malzemeler ele geçirildi. Toplam 26 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

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İzmir'de 79 adrese sahte içki baskını! 30 ton sahte içki ele geçirdi
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