İzmir polisi motosikletli kapkaç çetesini çökertti: 3 tutuklama

Olay, 22 Nisan 2024'te Bayraklı İlçesinde meydana geldi. Ö.Ö. isimli vatandaş yola yürürken konuştuğu esnada cep telefonu motosikletli ve kasklı iki şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Durumun ihbar edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Bornova ve Buca İlçelerinde de benzer kapkaç olaylarının olması sebebiyle polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler tarafından yapılan araştırma sonucu kapkaç şüphelilerinin 28 yaşındaki Ö.E. ve 29 yaşındaki E.A. olduğu tespit edildi. İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Ö.E. suçta kullanılan motosikletle birlikte yakalandı. Diğer şüpheli E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca İlçesinden çaldığı cep telefonu ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olaylarda çalınan cep telefonlarını satın aldığı tespit edilen 30 yaşındaki şüpheli Y.C.A. da evinde yakalandı. Adreste yapılan aramada kapkaç yöntemiyle çalınan cep telefonları bulundu. Cep telefonları polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Cep telefonlarına kavuşan vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti.

5 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

Kapkaç yöntemiyle çalınan cep telefonlarını satın alan Y.C.A. isimli şüphelinin 5 ayrı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.