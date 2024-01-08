Haberler Yaşam Haberleri İzmir polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor! Yeni yılda 5 uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 8.1.2024 14:55 Son Güncelleme: 8.1.2024 15:11

İzmir polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor! Yeni yılda 5 uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ilçede şok baskınlar düzenlendi. 5 adres ve 3 araçta yapılan aramalarda 34 bini üzerinde sentetik ecza maddesi ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor! Yeni yılda 5 uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından Bayraklı, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 5 adrese ve 3 araca yönelik zehir operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 13 kilo 173 gram esrar-skank, 2 kilo 740 gram kokain, 35 bin 565 adet sentetik ecza maddesi, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 7 tane de hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İzmir polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor! Yeni yılda 5 uyuşturucu operasyonu
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