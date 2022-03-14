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Giriş Tarihi: 14.3.2022 14:12 Son Güncelleme: 14.3.2022 14:50

İzmir polisinden 'change oto' operasyonu: 6 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden ’change oto’ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda şasi numaralarını değiştirdikleri araçları satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında daha önce de 1 şüphelinin yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, ağır hasar kayıtlı, gümrük kaçağı, arama veya yakalama kaydı bulunan araçların şaşi numaralarını benzer başka araçlarla değiştirip, satarak haksız kazanç sağlayan 7 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 11 Mart'ta 6 ev, 9 iş yeri ve 1 depoda eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, 18 ilde 'change' şüphesi olan 25 otomobil ve 6 araca ait parçalanmış şasi, 25 motor bloku, 2 hacizli/yakalamalı olarak aranan parçalanmış otomobil, şüpheli araç alım satım işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve dokümanlar ile tescil belgesi ve çift plaka ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, diğer 1 şüphelinin de daha önce yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.

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İzmir polisinden 'change oto' operasyonu: 6 gözaltı
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