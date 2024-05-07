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Giriş Tarihi: 7.5.2024 11:41 Son Güncelleme: 7.5.2024 11:45

İzmir polisinden dev uyuşturucu operasyonu: 64 gözaltı

İzmir polisi narkotik suçlarla mücadele kapsamında, torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezi Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden dev uyuşturucu operasyonu: 64 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi suçlarla mücadele Şubesi ekipleri tarafından, torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İzmir merkezi Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 64 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İzmir polisinden dev uyuşturucu operasyonu: 64 gözaltı
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