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Giriş Tarihi: 1.7.2022 10:49 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:22

İzmir polisinden helikopter destekli asayiş uygulaması: 25 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden helikopter destekli asayiş uygulaması: 25 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen helikopter destekli operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin yanı sıra 53 ekipten oluşan 135 polisin katıldığı, helikopter destekli baskınlarda, "kasten adam öldürme ve yaralama, hırsızlık, nitelikli cinsel saldırı, yağma, uyuşturucu ticareti yapma, uyuşturucu bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit" suçlamalarıyla aranan 25 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

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İzmir polisinden helikopter destekli asayiş uygulaması: 25 gözaltı
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