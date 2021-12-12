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Giriş Tarihi: 12.12.2021 17:11 Son Güncelleme: 12.12.2021 18:25

İzmir polisinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selçuk ilçesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik nefes kesen başarılı bir operasyona daha imza attı. Şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda uyuşturucu madde imal eden ve ticareti yapan şahıslara yönelik teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde 8 Aralık'ta şafak operasyonu yapıldı.

Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda C.D.(36), B.B.(26), U.K.(46), T.K.(38), Ö.S.(33), Ş.G.(23), O.D.(34), Z.S.(41) ve A.G.(25) isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

MARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLERİYLE ARANDI

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde Narkotik dedektör köpekleri marifetiyle yapılan aramada 150 adet meşelenerek satışa hazır vaziyete getirilmiş toplamda 105 gram Metamfetamin maddesi, 7,5 gram Esrar maddesi, ve 1 adet bong düzeneği ele geçirildi. Yapılan işlemler sonrasında şüpheli şahıslar Selçuk Adliyesine sevk edildi. Z.S.(41) emniyetteki ifadesinin ardından, A.G.(25) isimli şahıs mahkemeden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. C.D.(36), B.B.(26), U.K.(46), T.K.(38), Ö.S.(33), Ş.G.(23) ve O.D.(34) isimli şahıslar ise tutuklandı. İzmir polisinin operasyonlarına son torbacı kalıncaya kadar devam edeceği vurgulandı.

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İzmir polisinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu!
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