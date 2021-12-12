İzmir polisinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

Narkotik Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda uyuşturucu madde imal eden ve ticareti yapan şahıslara yönelik teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde 8 Aralık'ta şafak operasyonu yapıldı.

Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda C.D.(36), B.B.(26), U.K.(46), T.K.(38), Ö.S.(33), Ş.G.(23), O.D.(34), Z.S.(41) ve A.G.(25) isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

MARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLERİYLE ARANDI

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde Narkotik dedektör köpekleri marifetiyle yapılan aramada 150 adet meşelenerek satışa hazır vaziyete getirilmiş toplamda 105 gram Metamfetamin maddesi, 7,5 gram Esrar maddesi, ve 1 adet bong düzeneği ele geçirildi. Yapılan işlemler sonrasında şüpheli şahıslar Selçuk Adliyesine sevk edildi. Z.S.(41) emniyetteki ifadesinin ardından, A.G.(25) isimli şahıs mahkemeden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. C.D.(36), B.B.(26), U.K.(46), T.K.(38), Ö.S.(33), Ş.G.(23) ve O.D.(34) isimli şahıslar ise tutuklandı. İzmir polisinin operasyonlarına son torbacı kalıncaya kadar devam edeceği vurgulandı.