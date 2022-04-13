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Giriş Tarihi: 13.4.2022 17:43

İzmir polisinden sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Bornova'da sahte etil alkol üretimi yapılan adreslere operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Önceden belirlenen iş yeri ve dağıtım yaptığı tespit edilen 5 araçta yapılan aramalarda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.T., M.A.T. ve A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir polisinden sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı
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