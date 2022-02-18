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Giriş Tarihi: 18.2.2022 11:09 Son Güncelleme: 18.2.2022 11:12

İzmir polisinden sahte etil alkol operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden sahte etil alkol operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sahte etil alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Buca, Bayraklı, Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde 5 ikamet, 2 iş yeri, 2 araç, 1 depoda yapılan aramalarda 3 bin 65 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşların içki yapımında kullanmaları için satışa sunulan sahte etil alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Buca, Bayraklı, Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde 5 ikamet, 2 iş yeri, 2 araç, 1 depo tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 65 litre etil alkol, 107 adet içki aroması, 450 adet etil alkol etiketi, 33 adet kapak, 346 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, S.S ve E.H.D adli kontrol şartıyla serbest kaldı. M.K, C.D, M.D, O.Y ise tutuklandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri insan sağlığına ciddi zararları olan sağlıksız ortamlarda üretilerek depolanan ve satışa sunulan yasadışı etil alkol ticareti ile mücadelelerinin vatandaşların da desteği ile aralıksız devam edeceğini vurguladı.

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İzmir polisinden sahte etil alkol operasyonu
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