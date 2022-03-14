İzmir polisinden tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırdıktan sonra icraya vererek mağdur eden çeteye yönelik operasyon düzenledi. Ağına düşürdükleri vatandaşları tehdit edip baskı uygulayarak mağdur eden 11 şüpheliyi hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. Mali polis adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.





4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Teknik ve fiziki takibin ardından T.K., S.K., B.Ç., H.S., M.K., E.A., R.G., İ.N., C.U. ve M.G. isimli 10 şüpheli ekipler tarafından Bornova, Buca, Konak ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. 12 ikamet ve 3 iş yerinde arama yapıldı. Operasyonda özel harekat polisleri de destek verdi. Adreslerde yapılan aramalarda da, 9 adet senet, 2 adet ajanda ve alacaklıların kaydedildiği listeler, 2 adet farklı kişilere ait kimlik fotokopisi, bir miktar esrar, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet döner bıçağı, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi. 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.