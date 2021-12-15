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Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:16 Son Güncelleme: 15.12.2021 15:24

İzmir polisinin nefes kesen film gibi torbacı operasyonu!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinin nefes kesen film gibi torbacı operasyonu!

İzmir polisi tarafından Menemen ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu nefes kesti. Film sahnelerini aratmayan operasyon saniye saniye polis kamerası tarafından görüntülendi. Helikopter ve drone destekli operasyonda gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki çalışmasının ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ayrıca bu kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 28 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların yakalanması için dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Helikopter, drone ve narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 1 kişi de Ankara'da yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 41 gram esrar, bir miktar eroin, bir miktar metamfetamin, 38 uyarıcı hap, 3 bin 590 sentetik hap, 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Nefes kesen uyuşturucu operasyonu saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi. Film sahnelerini aratmayan operasyonun Menemen ilçesinde uyuşturucu satışını yapan torbacılara yönelik olduğu vurgulandı.

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İzmir polisinin nefes kesen film gibi torbacı operasyonu!
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