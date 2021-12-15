İzmir polisinin nefes kesen film gibi torbacı operasyonu!

Operasyon kapsamında 1 kişi de Ankara'da yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 41 gram esrar, bir miktar eroin, bir miktar metamfetamin, 38 uyarıcı hap, 3 bin 590 sentetik hap, 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.