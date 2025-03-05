İzmir Şehir Hastanesi’nde vajen kanseri için ilk kez brakiterapi uygulandı

Tedavi sürecinde hastaya önce kemoterapi ile eş zamanlı beş haftalık dış ışın tedavisi yapıldı. Tümörde %80 oranında küçülme sağlanmasının ardından, brakiterapi yöntemiyle doğrudan tümör bölgesine yüksek doz radyasyon verildi.

HASTAYA ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLDİ

İşlem, spinal anestezi altında, hastaya özel olarak geliştirilen bir aplikatör kullanılarak Dr. Volkan Semiz, Doç. Dr. Zeliha Güzelöz Çapar, Doç. Dr. Mihriban Erdoğan ve Anestezi Uzmanı Dr. Aylin Ateşalp tarafından gerçekleştirildi.

BRAKİTERAPİ, KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR İÇ RADYOTERAPİ YÖNTEMİDİR

Brakiterapinin önemine değinen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Volkan Semiz, "Brakiterapi, kanser tedavisinde kullanılan bir iç radyoterapi yöntemidir. Dış ışın tedavisinden farklı olarak, radyasyon kaynağı doğrudan tümör bölgesine yerleştirilir. Bu sayede, sağlıklı dokulara zarar vermeden tümöre yüksek doz radyasyon vererek tedavi başarısını artırır. Vajen kanseri gibi jinekolojik kanserlerde oldukça etkili bir yöntemdir." diyerek brakiterapinin tedavi sürecindeki kritik rolüne dikkat çekti.

ŞEHİR HASTANESİNDE İLK KEZ UYGULANDI

İzmir Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapılan bu uygulamanın, tedavi başarısını artırarak hastanın tamamen iyileşmesini sağlaması hedeflenmektedir.