İzmir Selçuk’ta çalılık alanda yangın! Belediye tankeri alevleri söndürdü

Dün akşam saat 17.00'de çıkan yangında yaklaşık 350 hektar ormanlık alanın kül olduğu İzmir'in Selçuk ilçesinde, yol kenarında yeni bir yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar tarafından ilk müdahale yangın tüpleri ve pet şişe sularla gerçekleşirken, korku dolu anlar yaşandı.

ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına müdahale eden vatandaşlar, yoldan geçen araçları durdurup yangın tüplerinden faydalandı. Pamucak'taki yangına müdahaleden dönen ve şans eseri yoldan geçen belediye tankerinin müdahaleleriyle alevler büyümeden etkisiz hale getirildi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru yürümesi, yapılan müdahale ile engellendi.