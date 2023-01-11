İzmir sele teslim

İzmir'de, önceki gün etkili olan sağanakla, her yağmurlu havada oluşan bildik görüntüler yine ortaya çıktı. Kentte su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken çok sayıda araç yolda kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Bornova Kemalpaşa Caddesi, rögarların taşması nedeniyle sular altında kaldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkânlarıyla kurtarırken, büyük araçları ise belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. Su baskınlarına isyan eden vatandaşlar "Bizim çilemiz ne zaman sona erecek" diyerek altyapı yetersizliğinin bir an önce giderilmesini istedi. Antalya'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış Muğla ve ilçelerinde de etkili oldu. Metrekareye 24 saatte 100 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te cadde ve sokaklar göle döndü.