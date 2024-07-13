İzmir sular altında kalabilir

İzmir'de mevcut yapı stokunun eski olması ve yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası bir depremde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, kentte olası bir depremde Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma yaşanacağını, denizin kentin içine doğru yürüyeceğini belirterek, "Bunlar uzun vadede çözülmesi gereken şeylerdi ancak ne yazık ki yapılmadı" dedi. İzmir'i etkileyebilecek onlarca fay olduğuna dikkati çeken Önalan, "Bu faylardan herhangi birinin kırılması halinde İzmir'le ilgili çok büyük kaygılarımız var. İzmir'de afet anıyla ilgili kaos planının da gözden geçirilmesi gerekiyor. İzmir'de olası bir depremde her semtin kendine göre yaşayacağı sıkıntılar var" diyen Önalan, "Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma ve denizin kentin içine doğru yürüdüğünü göreceğiz. Kentin içerisinde mahallelerin arasında kum fışkırmaları, su çıkışlarını göreceğiz. Bunlar uzun vadede çözülmesi gereken şeylerdi ancak ne yazık ki yapılmadı" ifadelerini kullandı.