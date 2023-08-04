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Giriş Tarihi: 4.8.2023 17:13 Son Güncelleme: 4.8.2023 17:26

İzmir sularına 5 milyon yavru sazan

Tarım ve Orman Bakanlığı, stokların takviyesi, balık üretiminin artırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üreterek kaynaklara bırakıyor.

ERTAN GÜRCANER
İzmir sularına 5 milyon yavru sazan

Tarım ve Orman Bakanlığı, stokların takviyesi, balık üretiminin artırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üreterek kaynaklara bırakıyor. 2020'ye kadar ülke genelinde yıllık 30-40 milyon düzeyinde devam eden Balıklandırma faaliyetleri, 2021'de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 7 su ürünleri üretim tesisinin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle arttı.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 MİLYON BALIK

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne devredilen Ürkmez Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda da İzmir'de bulunan gölet ve göllerin balıklandırılması için önemli çalışmalar yürütülüyor. 2021 yılında 4 milyon 103 bin adet yavru sazan balığı üretilen tesiste, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 milyon balık hedefi doğrultusunda 5 milyon adet yavru sazan balığı üretimi hedefleniyor. Üretim hedefini gerçekleştirme yolunda çalışmalara hız verilen tesiste üretilen yavru sazanlar Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar, Bergama, Foça, Beydağ, Selçuk ve Dikili'de bulunan 16 göl ve baraj gölüne salınıyor. İzmir'de şimdiye kadar 1 milyon 600 bin yavru balık salımı yapılırken Çanakkale, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Uşak İllerindeki göl ve barajlar da İzmir'de üretilen balıklarla balıklandırılıyor.

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İzmir sularına 5 milyon yavru sazan
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