İzmir, TCG Anadolu’yu uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldı. 10 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen ve 17 Nisan'da vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, İstanbul'da 140 bin 55 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bir sonraki durağı İzmir olan TCG Anadolu'yu burada da 14 gün boyunca 150 bine yakın kişi ziyaret etti. TCG Anadolu, önceki akşam saat 20.30 sıralarında İzmir'den ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "TCG Anadolu'ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.