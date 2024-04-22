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Giriş Tarihi: 22.4.2024 17:51

İzmir Valiliğinden bazı ilçelerde patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine açıklama

İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine Valilik tarafından yapılan açıklamada Urla'daki askeri bölgede miadı dolan mühimmatların kontrollü olarak patlatıldığı belirtildi. Açıklamada, imha sürecinin 10 gün devam edeceği kaydedildi.

AA
İzmir Valiliğinden bazı ilçelerde patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine açıklama

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında farklı ilçelerden patlama seslerinin duyulduğuna dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.

"İMHA SÜRECİ 10 GÜN KADAR DEVAM EDECEK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Urla ilçemiz sınırları içerisindeki askeri alanda gerekli tedbirler alınarak, miadı dolmuş mühimmatlar rutin olarak ve kontrollü şekilde imha edilmektedir. Söz konusu patlama sesleri, imha çalışmasından kaynaklanmakta olup imha süreci 10 gün kadar devam edecektir."

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İzmir Valiliğinden bazı ilçelerde patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine açıklama
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