İzmir Valisi Elban: Kentteki yapı stokunun yüzde 70’i sorunlu

İzmir Valiliği tarafından il protokolü ve kentteki bünyesinde arama kurtarma ekibi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, İktisat Kongre Merkezi'nde, Kahramanmaraş depremleri anma programı düzenlendi. Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "6 Şubat, okulların ikinci yarıyılının başladığı gündü. 04.17'de öyle bir sarsıntı başladı ki saatlerce sürmüş gibi sarsıntı bitmek bilmiyordu. Sarsıntının şiddeti o kadar yüksekti ki evde ses gelmeyen yer yoktu. Evdeki her mobilya, her malzemeden sesler geliyordu. Bu süreç o kadar uzun sürdü ki diğer illerimizde 2 dakikaya yakın sürdü ama Adana'da 13 saniye kadar daha fazla sürdü. Olay bittikten sonra tablonun ne olduğunu, depremin merkez üssünü de bilmiyorduk. Ama çok yıkıcı ve ağır tabloyla karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. 25 dakika içerisinde Afet Koordinasyon Merkezi'ne intikal ettik. Orada hızlıca organize olup kısa bir süre içerisinde arama ve kurtarma faaliyetlerine başladık. Adana'da 418 vatandaşımızı kaybettik. Yıkıntı o kadar kötüydü ki arama kurtarma faaliyetleri 24 saatte bitmesine rağmen canlı kurtardığımız insan sayısı çıkardığımız ceset sayısından daha azdı. Çünkü yıkılan yapıların niteliği, yapı kalitesi ve tekniği açısından kusurların olduğu yapılardı" dedi.

'453 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK'

Vali Elban, "Orada devletimizin büyüklüğünü gördük. Devletimizin bu kadar araç-gereci, yetişmiş personeli ve kaynağı var mıymış? Orada gördüm. Biz bu kadar güçlü bir millet miymişiz? Orada gördüm. Bir o kadar da milletimizle gurur duyduk. Büyüklüğü başka bir milletle ölçülmeyecek, dayanışma gücü çok yüksek olan milletimiz olduğunu gördük. Kısa süre içerisinde öyle bir organize olundu ve öyle bir hizmet verildi ki dış ülkelerdeki heyetlere anlatıldığında, rakamlar verildiğinde karşı taraftaki insanların inanmayı bırak, anlamakta güçlük çektiklerini görüyoruz. 453 bin konut çok büyük bir ihtimal bu yılsonunda hak sahiplerine tamamlanıp verilecek. Her şey fazlasıyla yerine getirilebiliyor. Ama yerine getirilemeyen maalesef kaybedilen 53 binin üzerinde vatandaş" ifadelerini kullandı.

'YAPI STOKLARININ YENİLENMESİ GEREKİYOR'

Deprem öncesi hazırlığın önemini anlatan Vali Elban, "Depremdeki aynı fedakarlığı kötü durumdaki yapı stoklarının hızlıca yenilenmesi için göstermeliyiz. Hızlıca anlayış değişikliğine gidip çok hızlı bir şekilde yapı stoklarının yenilenmesi gerekiyor. Bir afet konuşulduğunda herkes endişeleniyor. Çünkü yapılarımızın çoğuna güvenemiyoruz. Yapılış konusunda ve zemin konusunda sıkıntı olduğunu hepimiz biliyoruz. Güncel olarak yakınımızda depremler devam ediyor ve vatandaşlarımız endişeleniyor. Çünkü ilimizdeki yapı stokunun yüzde 70'i sorunlu" dedi.

'İLİMİZİ TETİKLEYECEK FAY SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili de konuşan Vali Elban, "Bugün itibariyle bini geçen deprem kaydedildi. Yaklaşık 800'e yakını 3 ve 4 şiddeti civarında. O civarda en sonra 1650'de bir deprem olmuş. Ancak biz, bu deprem fırtınasının başladığı ilk günden itibaren sadece meşhur olmak ya da sadece daha fazla tık almak için paylaşım yapanlar yerine, bu işi bilen bilim insanlarıyla istişare halindeyiz. Onların bize ilettiği raporu paylaşmak istiyorum. Santorini civarında 'Deprem fırtınası' diye tabir edilen hareketlilik en son 2011 yılında da olmuş ve 14 ay sürmüş. O deprem hareketliliğinden ilimiz etkilenmemiş. Bilim insanlarının, AFAD ve MTA ortak görüşüne göre bu civarda oluşan deprem hareketliliğinin doğrudan ilimizi etkilemesi beklenmiyor. Fay yapısı itibariyle ilimizi tetikleyecek fay söz konusu değil. Depremin olduğu bölgelerin ilimize uzaklığı 260-300 kilometre. Santorini kaynaklı bir tehlike beklenmiyor. Orada Kolumbo Volkanı'nın faaliyete geçmesi eğer suyun altında oluşacaksa lav ve kül çıkışı olmayacak. Ama suyun dışında olması durumunda belli bir miktarın üstünde kül çıkışı olur. Çıkacak külün ilimize gelmesi o gün rüzgarın ilimize doğru esmesine bağlı. Gelse bile çok rahatsızlık verici düzeyde bir kül olması beklenmiyor. Denizde depremin olması durumunda tsunami etkisinden bahsediliyor. Bu da sadece insanlara endişe vermek için yapılan açıklamalar. Öyle bir tsunaminin ilimiz kıyılarına maksimum 60-70 santimetre dalga oluşturması bekleniyor. Öyle bir dalga hareketini bizler zaten fark etmeyeceğiz" diye konuştu.

'TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlimiz depremsellik açısından riskli olan illerden biri. Kendi depremi olabilir. Ama Santorini civarında devam eden deprem fırtınası kaynaklı ilimizin o felaketten doğrudan etkilenme ihtimali sıfıra yakın. Vatandaşlarımızın, valiliğimizin ve diğer resmi kurumların açıklamalarına ve bilim insanlarının açıklarına itibar etmelerini istiyorum. Endişe etmeye, telaş yapmaya neden olacak bir durum yok. Valilik olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıklarımıza istinaden hem bilim insanları hem de AFAD başkanımızla koordineliyiz. Erken uyarı sistemiyle ilgili araç gereçler geldi. Bir afet olması durumunda başkanlığımda yer alan ve burada görev alması gereken 49 kurum var. Faaliyetlerimizi ve planlarımızı güncel olarak kontrol ediyoruz. Personeli ve araçları kontrol ediyoruz. İlimizdeki olası bir afete karşı tüm kurum ve kuruluşlarımız hazır. Endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değil."

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de depremlere müdahale konusunda 1999 kıyası yaparak kentsel dönüşümün önemine de dikkat çekti.