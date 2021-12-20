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Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:02

İzmir Valisi Köşger'den 'Omicron' varyantı açıklaması: 5 kişide tespit edilmişti

DHA
İzmir Valisi Köşger’den ’Omicron’ varyantı açıklaması: 5 kişide tespit edilmişti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 'Omicron' varyantına yakalanan 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Köşger ayrıca vatandaşların hastalığı hafif semptomlarla atlattığını açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide 'Omicron' varyantı tespit edildiğini açıklamıştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen ve evde tedavi gören 5 kişinin hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Vali Köşger, tedavileri tamamlanan 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Öte yandan Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vakaları ile ilgili son paylaşımında ise 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısını İzmir'de 68,47 olarak açıklamıştı. Bu konuyla ilgili de bilgi veren Vali Köşger, son 2 günde İzmir'de vaka sayılarında önemli düşüş yaşandığını ve beklentilerinin, düşüşün ilerleyen günlerde süreceği yönünde olduğunu kaydetti.

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İzmir Valisi Köşger'den 'Omicron' varyantı açıklaması: 5 kişide tespit edilmişti
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