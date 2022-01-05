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Giriş Tarihi: 5.1.2022 23:54 Son Güncelleme: 6.1.2022 08:29

İzmir yolunda kaza: 1 yaralı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
İzmir yolunda kaza: 1 yaralı

Uşak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce bariyere ardından refüje çarptı. Kazada araçta bulunan kadın yaralandı.

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Yılmaz (50) Çamyazı Köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafında bulunan bariyere ardından orta refüjde bulunan bariyere çarptı. Çarpma sonucunda kendi etrafından bir tur dönen hafif ticari araç içerisinde yolcu olarak bulunan Canan Yılmaz (45) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Canan Yılmaz'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonucu bir süre yolun sol şeridi trafiğe kapatılırken hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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İzmir yolunda kaza: 1 yaralı
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