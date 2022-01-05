İzmir yolunda kaza: 1 yaralı

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Yılmaz (50) Çamyazı Köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafında bulunan bariyere ardından orta refüjde bulunan bariyere çarptı. Çarpma sonucunda kendi etrafından bir tur dönen hafif ticari araç içerisinde yolcu olarak bulunan Canan Yılmaz (45) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Canan Yılmaz'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonucu bir süre yolun sol şeridi trafiğe kapatılırken hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.