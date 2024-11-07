İzmir zamma uyandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDDBüyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçları için uygulanan zam dün sabahtan itibaren uygulanmaya başladı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarifesi kapsamında 17.5 TL olan tam biniş ücreti, yüzde 14'lük artışla 20 TL oldu. Önceki tarifeye göre 7.5 lira olan öğrenci biniş ücreti 8.58 TL olarak belirlendi. Öğretmen biniş ücreti 11.52 TL'den 17.72 TL'ye; 60 yaş üstü biniş ücreti de 15.50 TL'den 17.72 TL'ye çıktı. Tüm kartlarda geçerli olan 90 dakika uygulaması gereğince, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalardan ücret alınmıyor. 7 Kasım 2024 Perşembe gününden itibaren yürürlüğe giren diğer fiyat tarifeleri şöyle düzenlendi:Çevre ilçelerde hizmet veren ve 90 Dakika Sistemi'ne dahil olmayan hatlarda ilk biniş ücreti 20,70 TL oldu. Öğrenci binişi 8,88 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü binişleri 18,48 TL olarak belirlendi. Bu hatlarda, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında uygulanan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti de geçerli.Halk arasında "Gittiğin Kadar Öde" olarak bilinen bu tarifede ilk 10 km için tam biniş ücreti 18,84 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü binişleri 15,58 TL oldu. 10 km'den sonra km başına tam binişlerde 0,62 kuruş; öğretmen ve 60 yaş üstü binişlerinde 0,41 kuruş alınacak. Öğrenci biniş ücreti ise 7,52 TL oldu. İlk 10 km'den sonra öğrenci kartlarından km başına 0,34 kuruş alınacak. 90 Dakika Sistemi'ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması ise geçerli.: Güzergâh uzunlukları fazla olan hatlarda tam biniş ücreti 44.14 TL. Öğretmen ve 60 yaş üstü binişler 30.36 TL oldu. Öğrenci biniş ücreti 16.66 TL oldu. 90 Dakika Sistemi'ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt geçerli.Üniversite kampüslerinde ring yapan otobüslerde geçerli. Tam biniş ücreti 20 TL, öğretmen ve 60 yaş üstü binişler 17.72 TL oldu. Öğrenci binişi 2.38 TL olarak belirlendi. 90 dakika sistemine dahil olan bu hatlarda da yüzde 50 indirimli Halk Taşıt geçerli.'Baykuş Hatları' olarak bilinen ve gece yarısından sabaha kadar hizmet veren hatlarda tam biniş ücreti 44.10 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü binişleri 35.74 TL oldu. Öğrenci binişi 16.98 TL olarak belirlendi. 90 dakika sistemi ve Halk Taşıt geçerli değil.: Havalimanı ile Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Şirinyer Aktarma Merkezi arasında hizmet veren 200, 202, 204 ve 206 numaralı hatlarda tam biniş ücreti 44.10, öğretmen ve 60 yaş üstü binişleri 35.74 TL oldu. Öğrenci biniş ücreti ise 34.30 TL olarak belirlendi. 90 dakika sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.