Haberler Yaşam Haberleri İzmir'da kanlı hesaplaşma! Kıraathanede silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü
Giriş Tarihi: 22.1.2023 10:27

İzmir'da kanlı hesaplaşma! Kıraathanede silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü

İzmir’in Buca ilçesinde, kıraathanede çıkan tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Selimler ve Mustafa Sağolalar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’da kanlı hesaplaşma! Kıraathanede silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü

Olay, saat 23.30 sıralarında 222/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öne sürüle İbrahim T., Mustafa Sağolalar ile Uğur Selimler, Mehmet S. ve Oruç S. bir kıraathanede buluşmak üzere anlaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma gerginliğin yükselmesiyle bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Uğur Selimler bıçaklanırken, Mustafa Sağolalar ise tabanca ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahelelerini polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kıraathanede gerçekleştirdi.

Durumu ağır olan Uğur Selimler ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, tabanca ile vurulan Mustafa Sağolalar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı soruşturmada İbrahim T., Mehmet S. ve Oruç S.,'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan hızlı tren müjdesi: Bursa'da 2025'te hizmete açacağız...
Konya'da korkunç kaza! Kardeşlerin kullandığı odun yüklü kamyonlar çarpıştı: Baba ve oğuldan kahreden haber
İnsan utanır be
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası
6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP'li Torun tarih verdi!
Son dakika: Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonuna sert tepki! Türkiye'den uluslararası çağrı...
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'da kanlı hesaplaşma! Kıraathanede silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA