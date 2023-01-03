Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 113 kaçak göçmen kurtarıldı, 37 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 3.1.2023 00:24

İzmir'de 113 kaçak göçmen kurtarıldı, 37 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 113 kaçak göçmen kurtarılırken, Dikili ilçesinde ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
İzmir’de 113 kaçak göçmen kurtarıldı, 37 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1- 2 Ocak tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili, Seferihisar ve Çeşme açıklarında can salları ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgelere ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salları ve lastik botlardaki 113 kaçak göçmeni kurtardı.
Öte yandan ekipler, Dikili ilçesinde açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine tekrar harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 kaçak göçmeni yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
SON DAKİKA: e-Devlet'te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı
SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
FETÖ’cü hâkime İYİ Parti sahip çıktı
Son dakika: Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart
Milli Piyango Bilet Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları kazandıran numaralar tam sıralı liste açıklandı!
Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Armageddon
Sevinç İnönü'nün yeğeni savcıyı kafasından vurmuştu! Yalı magandası olayında flaş gelişme
SON DAKİKA: 2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de 113 kaçak göçmen kurtarıldı, 37 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA