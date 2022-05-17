İzmir’de 118 kaçak göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin ilçede yasa dışı geçiş hazırlığında oldukları bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde arazide 65'i Afganistan, 9'u Bangladeş, 1'i Suriye, 2'si Yemen, 1'i Pakistan ve 7'si Eritre uyruklu olmak üzere 85 kaçak göçmeni yakaladı, organizatör oldukları değerlendirilen T.A., A.Ş., İ.D., E.Ç. ve E.C. de gözaltına alındı.

Dikili ilçesinde ise Bademli Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 26'sı Yemen, 7'si Eritre uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı.

Her 2 operasyonda yakalanan toplam 118 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.