Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de 19 yaşındaki Aysun pencerede cep telefonuyla konuşurken eski sevgilisi tarafından öldürüldü
Giriş Tarihi: 1.5.2025 14:21 Son Güncelleme: 1.5.2025 15:23

İzmir’de 19 yaşındaki Aysun pencerede cep telefonuyla konuşurken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İzmir'in Beydağ ilçesinde eve ateş açılması sonucu 19 yaşındaki Aysun Candan hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarma ekipleri aralarında Aysun Candan’ın eski sevgilisinin de olduğu 2 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 19 yaşındaki Aysun pencerede cep telefonuyla konuşurken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Beydağ ilçesi Eğridere Mahallesi'nde İbrahim Candan'a ait eve dışarıdan ateş açıldı. O sırada pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan (19) yaralandı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Aysun Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler H.A. (35) ile Aysun Candan'ın eski sevgilisi Ş.A.A'yı (25) Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi'nde gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de 19 yaşındaki Aysun pencerede cep telefonuyla konuşurken eski sevgilisi tarafından öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz