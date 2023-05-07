Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de 1980’leri aratmayan kuyruk... İzmirliler su kuyruğunda!
Giriş Tarihi: 7.5.2023 15:37 Son Güncelleme: 7.5.2023 17:01

İzmir’de 1980’leri aratmayan kuyruk... İzmirliler su kuyruğunda!

İzmir’in Bornova ilçesinde yolun çökmesiyle boru hattında yaşanan arıza nedeniyle iki ilçede bulunan 30 mahallede 2 günlük su kesintisi yaşandı. Vatandaşlar su tankerlerinin önünde saatlerce kuyrukta beklerken, zaman zaman gerginlikler yaşandı. Oluşan kuyruk manzaraları 1980’li yılları aratmadı. İzmirliler sosyal medyadan belediyeyi topa tuttu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 1980’leri aratmayan kuyruk... İzmirliler su kuyruğunda!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Fatih Caddesi numara 51 önünde önceki gün 1800 mm çaplı çelik ana isale hat borusu arızası nedeniyle çalışma yapıldığı ve su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan su kesintisi kentin en büyük ilçelerinden olan Bornova ve Bayraklı'ya bağlı Rafetpaşa, Yeşilova, Karacaoğlan, Yunusemre, Işıklar, Egemenlik, Kemalpaşa, Zafer, Adalet, Barbaros, Meriç, Serintepe, Birlik ve Koşukavak başta olmak üzere 30 mahalleyi etkiledi. İzmirliler yaşadıkları duruma isyan etti, 48 saattir devam eden su kesintisi nedeniyle sosyal medyadan belediyeyi topa tuttu.

İhtiyaçlarını karşılamak için su dağıtımı yapan tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Oluşan kuyruk manzaraları 1980'leri anımsattı.

40 SENE ÖNCE BU ŞEKİLDE SU DAĞITILIYORDU, İZMİR YİNE AYNI

Zeynep Kaya, "Sürekli saati uzatıyorsunuz. Daha ne kadar bekleyeceğiz. Bu kadar uzun su kesintisi mi olur?" derker, Gülcan Sert, "Tam da seçim öncesi olacak şey değil" yorumunda bulundu. Onur isimli Twitter kullanıcısı, "Millet ileri gider, biz geri gidiyoruz" diye yazdı.

Mehmetcan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek, "Gör bunları. İzmir'den bir habersin ciddi anlamda" diye eleştirdi. Özen Timur, "2 gündür su vermemek. Yazıklar olsun" yorum yaparken, Cmltkn isimli kullanıcı, "Çocukken bu şekilde su dağıtılıyordu, 40 sene geçti İzmir aynı yazık vallaha yazık" diye sert eleştiride bulundu.

Goztepe_35 isimli kullanıcı, "Bu zihniyete 20 sene oy verdik. 2 günde bir deliği tamir edemediler. Ülke yöneteceklermiş. Bize müstehak" dedi.

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İzmir’de 1980’leri aratmayan kuyruk... İzmirliler su kuyruğunda!
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