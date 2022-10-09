İzmir’de 2 katlı binada patlama: 1’i çocuk 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi 227 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında 1. kattaki evden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle evin camları kırılarak sokağa dağıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde intikal eden itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, patlama anında eve bulunan E.T., E.C. ve S.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

"PATLAMA SESİNİ DUYUNCA YERİMDEN FIRLADIM"

Patlamanın meydana geldiği binanın bitişiğinde oturan Emine Çelik, " Evde televizyon izlerken bir anda patlama sesini duydum. Sesi duyunca hemen yerimden fırladım dışarı çıktım. Çok şükür itfaiye ekipleri hemen geldi. Çok korktuk" diye konuştu.

Polis ekipleri meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.