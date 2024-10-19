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Giriş Tarihi: 19.10.2024 09:54 Son Güncelleme: 19.10.2024 10:05

İzmir'de 2 motosiklet kafa kafaya çapıştı: 2 ölü

İzmir’in Torbalı ilçesinde Serdar Demirel (17) ile Ali Altuntaş’ın kullandığı iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaşamını yitirdi. Kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 2 motosiklet kafa kafaya çapıştı: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Demirel yönetimindeki motosiklet, Ali Altuntaş yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Serdar Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durunu ağır olan Ali Altuntaş ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Altuntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serdar Demirel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Öte yandan, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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İzmir'de 2 motosiklet kafa kafaya çapıştı: 2 ölü
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