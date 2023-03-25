Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 22 yaşındaki genç kızın feci sonu
Giriş Tarihi: 25.3.2023 15:36

İzmir'de 22 yaşındaki genç kızın feci sonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç kız, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
İzmir’de 22 yaşındaki genç kızın feci sonu
Olay 21 Mart Salı günü Ege Serbest Bölge'de bulunan bir gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada işçi olarak çalışan Aleyna Özsakız (22), elek kontrolü yaptığı esnada 3. kattan aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özsakız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen genç kız, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Aleyna Özsakız'ın vefatı ailesini yasa boğarken, cenaze yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Talihsiz gencin organlarının ailesi tarafından bağışlandığı da öğrenilirken cenaze yarın İzmir'in Buca ilçesinden kaldırılacak.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 2 yeni banka kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Son dakika: İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...
SON DAKİKA: Soğuk hava dalgası İstanbul'a geliyor! Sıcaklıklar bir anda 18 derece düşecek! Deprem bölgesine sel uyarısı
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Araç muayeneleri için yeni düzenleme! Aylık yüzde 0,75 ödenecek
SON DAKİKA | HDP/PKK'nın 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
SON DAKİKA: 45 bin öğretmen ataması için detaylar belli oldu! Hangi alanda kaç öğretmen atanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de 22 yaşındaki genç kızın feci sonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA