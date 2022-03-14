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Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:45 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:57

İzmir'de 222 kaçak yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 222 kaçak yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 222 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca 2 şüpheli organizatör olarak tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cuma günü Zeytinler Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenlerin olduğunu tespit etti. İHA destekli operasyonda, durdurulan bir kamyon içinde 73 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatör oldukları tespit edilen E.A. ile F.D. yakalandı.

Ekipler bir gün sonra yine aynı mahallede kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine yeniden harekete geçti. Bu kez operasyonda arazide dağınık halde ilerleyen 76 Afgan, 39 Irak, 8 İran, 8 Mısır, 3 Yemen ve 15 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İki operasyonda yakalanan toplam 222 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. E.A. ve F.D. ise karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de 222 kaçak yakalandı
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